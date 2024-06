Europei 2024 ottavi di finale l’Italia torna a casa dopo battuta 2-0 dalla Svizzera che si qualifica per i quarti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 29 giugno 2024) Lazione agliavvenuta grazie al gol del pareggio realizzato da Bizzarri contro la Croazia a pochi secondi dal termine, imponeva al tecnico azzurro Spalletti impostare una diversa squadra ed un diverso modulo in occasione della sfida contro laper accedere aidi. Sul terreno di gioco dello stadio di Berlino, dove diciotto anni addietroaveva vinto il suo quarto titolo mondiale, non poteva e non voleva bloccare la sua corsa in questi. E non poteva essere eliminatastessa squadra () che aveva sbarrato la strada agli ultimi mondiali al. Un insieme di combinazioni che hanno indotto Spalletti a cercare una diversa soluzione per superare il turno ersi ai