Esondazioni dei torrenti principali nella vallata di Cogne

(Di sabato 29 giugno 2024) A causa del maltempo si registranodeidi. Così il bollettino di aggiornamento del Centro funzionale della Valle d’Aosta, secondo cui i fenomeni meteorologici non si esauriranno prima delle prime ore della giornata di domani. Il paese è già isolato per una frana caduta alcune ore fa.si sono verificate colate detritiche lungo cinque canaloni e si registra l’esondazione del torrente Valnontey. Nei video amatoriali sui social media la forte corrente danneggia delle auto. Sale da gialla ad arancione l’allerta idrogeologica nelle valli del Gran Paradiso. L'articolodeidiproviene da The Social Post. .