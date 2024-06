Così Emirati e Ue possono cooperare in Africa L’analisi di Procopio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 29 giugno 2024) “Il cambio di passo degliverso l’è la punta d’iceberg di un fenomeno più ampio che vede il continente sempre più al centro dell’interesse globale”, spiega Maddalena, senior policy fellow dell’Ecfr, che ha redatto il report “Beyond competition: how Europe can harness the UAE’s energy ambition in”. “Attori esterni, spesso medie potenze provenienti dal sud del mondo, attratti da un mercato da oltre 1 miliardo di cittadini, dalle risorse naturali, e dal ruolo sempre più decisivo del continente nel definire la governance globale”, continuain una conversazione con Formiche.net. “L’Europa sta cercando di capire come inserirsi in questo nuovo scenario. Dovrebbe affrontare questa sfida, o opportunità, con la flessibilità necessaria in ogni grande trasformazione, considerando la cooperazione oltre che la competizione con paesi tradizionalmente meno allineati.