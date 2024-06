Campionati Italiani atletica 2024 oggi in tv | orari calendario sabato 29 giugno streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)29va in scena la prima giornata deiAssolutidileggera. Sarà La Spezia a ospitare la rassegna tricolore, quando manca soltanto un mese alle Olimpiadi di Parigi: fine settimana cruciale per strappare gli ultimi minimi per i Giochi e per provare a scalare posizioni nel ranking in modo da qualificarsi all’evento a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo nella località ligure, dove saranno presenti diversi azzurri di riferimento. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 17.05 Riflettori puntati su Lorenzo Simonelli, Campione d’Europa dei 110 ostacoli capace di timbrare un roboante 13.05 e desideroso di fornire nuove risposte agonistiche. Da non perdere Zaynab Dosso sui 100 metri, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e aver timbrato il record nazionale (11.