Bellucci è in vena di imprese A Wimbledon c’è anche lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) Mattiaè sempre più vicino a completare il suo personale Grande Slam. Il 23enne, n°150 del mondo, è risultato l’unico dei nove italiani presenti a superare le qualificazioni sull’erba di, battendo nel 3° turno David Goffin per 6/3, 2/6, 7/6(4), 6/4. Una vittoria che gli permette di accedere per la terza volta al tabellone principale di un major dopo gli Australian Open 2023 e il Roland Garros. In entrambe le occasioni si è fermato al 1° turno, stavolta cercherà di migliorarese il sorteggio gli ha riservato Ben Shelton, n°14 Atp. Dopo aver perso nel challenger di Surbiton, Mattia ha raccolto una semifinale a Nottingham e un altro 1° turno a Ilkley, giocando sei partite utili prima delle qualificazioni londinesi, che gli hanno permesso di prendere confidenza con i veloci campi inglesi.