Beach volley Orsi Toth Bianchi e Titta Sacripanti non sbagliano un colpo a Catania! Che sorpresa Ndrecaj Arezzo di Trifiletti

(Di sabato 29 giugno 2024) Conferme e qualchenella seconda giornata di gare della seconda tappa del campionato italiano in programma a. Sulla sabbia caldissima della città siciliana che torna ad ospitare una tappa, sono stati emessi i primi verdetti con quattro coppie già in semifinale, non tutte attese a questi livelli. L’attesa c’era per Reka, reduci dalla semifinale in Nations Cup e dal terzo posto del Future a Messina e la coppia azzurra non si è fatta pregare piazzando un tris di vittorie con Barboni/Schwan 2-0 (21-17, 21-19), con Franzoni/Gili 2-0 (21-12, 21-17) e nella semifinale vincenti con le finaliste di Caorle, Benazzi/Lantignotti ancora 2-0 (21-19, 21-18), seppure con un po’ di fatica in più. L’altra semifinalista è la coppia They/Breidenbach che ha superato nella semifinale vincenti le trionfatrici di Caorle, Frasca/Gradini con un secco 2-0 (21-15, 21-16).