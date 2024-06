Abbonamenti fase di prelazione terminata | il dato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa ieri, venerdì 28 giugno 2024, la primadella campagna“Amarsi Ancora” valida per assistere alle gare di campionato dell’U.S. Avellino 1912 stagione 2024/2025. In questa primaera possibile sottoscrivere le tessere soltanto da coloro i quali erano abbonati nella scorsa stagione. Sono stati 1906 gliacquistati. Da lunedì 1 luglio avrà inizio ladi vendita libera durante la quale sarà possibile acquistare glipresso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2 (consultabili al seguente link). Si specifica che la vendita online partirà lunedì 1 luglio alle ore 10:30. La biglietteria sarà aperta per tutto il mese di Luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.