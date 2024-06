Muore in un incidente stradale ma nessuno esegue l’autopsia | il corpo dimenticato in una cella frigorifera E l’Asl si scusa con la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ha perso la vita il 20 giugno scorso in unlungo la statale 126 a Sant’Antioco, nel Sud Sardegna. Ma a oltre una settimana dalla morte, lanon ha ancora potuto celebrare il funerale di Alessandro Valdes, ingegnere di 49 anni. Il motivo? Ilè statoin unadella camera mortuaria dell’ospedale, in attesa che qualcuno eseguisse. A riportarlo è il quotidiano Unione Sarda. L’uomo aveva avuto un malore mentre guidava la sua Audi, perdendo il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta e travolgendo in pieno una Citroen in un impatto fatale. Parenti e amici della vittima, però, non hanno ancora avuto la possibilità di vedere ildel loro caro, rimasto in unadell‘ospedale Cto di Iglesias.