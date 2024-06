Inps e Inail offerta di lavoro per 514 ispettori | lotta al caporalato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 28 giugno 2024) La drammatica morte del bracciante Satnam Singh, le cui condizioni non sarebbero state mortali, se solo fosse stato curato in tempo, hanno di colpo riacceso la discussione sulin Italia. Una situazione paradossale, dal momento che questa è una piaga ormai strutturale in certi ambiti della produzione del nostro Paese. Nella speranza che questa tragedia possa servire da trampolino per un domani migliore, il mondo politico sembra intenzionato a non lasciar sfumare in un nulla di fatto questa tragedia. Si sta tentando di aumentare il numero di, decisamente esiguo, al fine di supervisionare su tutto il territorio, o quantomeno sulla maggior parte. Da qui derivano le nuove offerte diper, anche se i bandi non esistono ancora.