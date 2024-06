Il Bestiario della settimana – Cinquanta minuti di silenzio tra Magoni e Salis il ponte sullo Stretto di Ponsacco e il manifesto profetico di FdI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ius primae praesentationis Scende dall’aereo a Charleroi e, quando individua l’autista che la deve accompagnare all’Europarlamento, scopre che condividerà il viaggio con un’altra persona. Scopre subito dopo che si tratta di Ilaria, eletta tra le file di Alleanza Verdi Sinistra. Ma il tragitto, 50di auto, si svolge in completo. A raccontare l’episodio è Lara, già senatrice e assessore regionale al Turismo in Lombardia, eletta in Europa con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord Ovest.in un post sul suo profilo Facebook si dimostra sdegnata poiché l’europarlamentare di Avs non si è presentata. Poi conclude: “Perché l’hanno votata?”. Sorgono alcune domande: perchénon si è presentata? Ha uno ius primae praesentat­ionis? E poi: ma perché non ha chiesto ai motivi per cui l’hanno votata? Perché non ha espresso i suoi dubbi alla collega europarlamentare? E infine: può qualcuno di Fratelli d’Italia stupirsi del fatto che non vi siano argomenti da condividere con una collega di Avs? Manifesti profetici Vi ricordate ilelettorale di Giorgia Meloni durante la campagna elettorale per le elezioni europee? “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”.