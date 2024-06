Enrico Casella su Vanessa Ferrari | Stavamo rischiando a ogni rincorsa stava ritrovando l’armonia Musica da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024)ha dovuto dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta italiana più forte e vincente della storia ha infatti rimediato un infortunio al polpaccio durante un allenamento, non potendo così partecipare agli Assoluti della prossima settimana e uscendo fuori dal ristretto gruppo delle atlete che ambiscono al body azzurro per i Giochi. La fuoriclasse bresciana non gareggia da tre anni, ovvero dall’agosto 2021 quando conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo. La 33enne non potrà essere della partita nella rassegna a cinque cerchi, dopo aver già inanellato quattro partecipazioni consecutive nell’evento sportivo più importante. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006cercando la condizione fisica migliore dopo alcuni problemi che l’avevano tormentata negli ultimi mesi ed era annunciata in crescendo proprio in vista dei Campionati Italiani, dove avrebbe cercato di meritarsi la convocazione olimpica.