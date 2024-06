Basket gli Usa verso Parigi 2024 e il problema di Kerr | 12 futuri Hall of Fame ma si gioca in 5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) LeBron James, Steph Curry, Antony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Jrue Holiday, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Antony Edwards. Questo il roster dei magnifici 12 del ‘Dream Team‘ degli Usa pronto a volare ae a dare spettacolo nel torneo dimaschile. Eppure, il coach Steveha un. Il più belche si possa avere, ma comunque un: come scegliere il quintetto titolare? “Abbiamo 12tori nel roster che prima o poi saranno tutti nellaof, e dobbiamo sceglierne solo 5. L’idea è trovare combinazioni che funzionino, quintetti che siano efficaci su entrambi i lati del campo. Sarà il nostro lavoro più importante a Las Vegas, oltre a chiedere a tutti e 12 di impegnarsi a pieno per l’obiettivo di vincere l’oro, indipendentemente da chi giocherà e da quanto”, le sue parole alla Gazzetta durante una zoom call per presentare il cammino del Team Usa.