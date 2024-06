Aborto | Gasparri lancia reddito maternità è polemica con Pd

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Un disegno di legge per l”Istituzione deldi?, che costituisce un beneficio economico concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti, che si rivolgono ad un consultorio pubblico, o una struttura sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia. Con l’obiettivo di mobilitare risorse e individuare soluzioni di sostegno alle donne per affrontare il disagio economico e sociale che alimenta la crisi demografica in Italia. A firmare la proposta il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio, che la presenterà in una conerenza stampa in programma mercoledì prossimo, 3 luglio, alle 13. Immediata la reazione del Pd. Di “pura propaganda fatta sulla pelle delle donne, oltre tutto da parte di chi ha abolito ildi cittadinanza” parla la senatrice Dem Cecilia D’Elia, mentre per la collega di partito Valeria Valente ?il senatoreprovoca sapendo di farlo, questa volta proponendo un ddl per l?inserimento di undidi 1000 euro al mese fino ai 5 anni del figlio/a alla donna con problemi economici che decide di non abortire”.