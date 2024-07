A che ora inizia il GP d’Austria del 2024?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 27 giugno 2024) Da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno si svolgerà il GPdel. Questo fine settimana è caratterizzato da un formato di weekend sprint, che ci permette di godere di nuovo delle gare sprint. Per conoscere gli orari d’inizio di tutte le sessioni, consultare qui. A che oradomenica il GPdel? Il weekend del GPsi svolge da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Tuttavia, non si tratta del classico formato con tre sessioni di prove libere, bensì di un weekend sprint. Questa è la terza gara sprint della stagione e promette molta azione su questo circuito relativamente piccolo. Ma a che oraesattamente il GPdi F1?Sabato 29 giugno, la gara sprintalle 11:00 AM BST, seguita dalle qualifiche alle 15:00 BST.