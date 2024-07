Il look delle vip al matrimonio di Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 24 giugno 2024) A un, ildella sposa è quello che tutti aspettano di vedere. Se poi ti chiami, è chiaro che farai le cose in grande stile. Al sì della costruttrice con Loris Karius hanno però presenziato anche una serie di ospiti vip, che non hanno perso occasione per postare foto e video dei loro outfit. Firmate, luccicanti, sensuali: ecco come si sono abbigliate le famose a nozze. Dalla Canalis alla Campello: trionfa il colore Alice Campello in Sau LeeIldie Loris Karius è andato in scena il 22 giugno a Vulcano. In questa splendida cornice, le invitate erano più che invogliate a mettersi in posa, mostrando ai follower i loro outfit da favola. Gli abbaglianti colori dell’isola nell’arcipelagoEolie ben si sposavano concolorati: tutte le vip hanno scelto tonalità accese.