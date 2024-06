Uomini e Donne Maria pronta a rivoluzionare tutto a settembre | cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024)De Filippi ètotalmentecon la nuova stagione, a partire da. Il dating show ha chiuso l’anno corrente in modo non delbrillante, facendo una sintesi di questa edizione è innegabile come siano emerse alcune problematiche di cui la conduttrice sembra dover prendere atto. Doponon è un caso se ci sono state così tante chiusure anticipate senza alcuna scelta, segnalazioni continue e liti in studio.cambia(notizie.com)Alcuni episodi sono emblematici di comeabbia assunto una piega “particolare”, forse con troppa libertà per i partecipanti. In passato le regole erano molto rigide e quindi coloro che calcavano il trono o il parterre rispettavano con grande attenzione ogni dettaglio.