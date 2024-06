Un' estate all' insegna della cultura con la terza edizione di Piazze dei libri a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Torna adei– Parole in comune”, l'iniziativa di Confartigianato Imprese, cofinanziata dal Comune, giunta alla, che porta lanellecittà. Cinque serate, oltre 60 eventi tra presentazioni, letture, laboratori per bambini, fruibili da tutti: l'ingresso è libero e la manifestazione è diffusa in quanto coinvolge tutti e cinque i quartieri di. Sono otto lee 13 le librerie coinvolte, sia indipendenti sia di catena: Alfani, Farollo e Falpalà, Feltrinelli, Florida, Gioberti (Libreria Lagioberti Km0, Libreria La Gioberti, Libreria Gioberti), Giunti Odeon, Jane and Edward, Leggermente, Libraccio, Malaparte, Polistampa. Novità di quest'anno è la possibilità di portare in piazza il proprio libro, sedersi a leggere in silenzio la prima mezz’ora e la mezz’ora successiva chi vorrà potrà fare un piccolo intervento sulla propria lettura: un breve commento, la lettura a voce alta di una pagina.