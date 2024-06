Ucraina Zelensky parteciperà al G7 in Italia Chiederà di accelerare la consegna dei caccia F-16

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Kiev, 3 giugno 2024 – Volodymyrprenderà parte al G7 in programma in, nel tarantino, dal 13 al 15 giugno. Il portavoce Sergiy Nikiforov ha dichiarato che il presidente ucraino“dile procedure per ladeiF-16” e di “ulteriori equipaggiamenti di difesa aerea”. Intanto dalla Cina arriva la replica alle parole di, che ha accusato Pechino di fare pressioni su altri Stati per non partecipare alla conferenza di pace prevista per questo mese in Svizzera, ma senza la partecipazione della Russia. “La Cina ha più volte sottolineato che la conferenza deve essere riconosciuta da entrambe le parti”, ha sottolineato la portavoce del ministero degli esteri Mao Ning. .