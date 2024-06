Truffa milionaria sui fondi indagato candidato M5S in Piemonte Allegretti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) Era sceso in campo nelle file del Movimento 5 Stelle, candidandosi come consigliere regionali per le elezioni che si terranno l’8 e il 9 giugno assieme alle Europee. Ma il piano di Marcoora rischia di saltare: il suo nome, insieme a quello di suo padre Giuseppe, è al centro di due complesse indagini portate avanti dalla procura di Asti e da quella di Torino. L’accusa iniziale è di sottrazione fraudolenta delle imposte, con diverse diramazioni emerse da una vasta verifica dell’Agenzia delle Entrate. Le accuse A dare la notizia è La Repubblica di Torino, il quale riporta che la procura ha aperto due fascicoli nei confronti di Marco: uno a Torino e l’altro ad Asti. Le indagini riguardano le sue attività di ricerca e i crediti fiscali, legati a un presunto maxi raggiro che sarebbe iniziato con la rivendita delle tesi del Politecnico di Torino per ottenere crediti fiscali.