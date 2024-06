Terza Categoria La Spes Jesi riparte con Marco Pelonara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il tecnico che tanto ha fatto bene nell’ultima stagione appena conclusa sarà di nuovo alla guida tecnica del clubsino, 3 giugno 2024 – Dopo una stagione indimenticabile, caratterizzata da emozioni forti e successi inaspettati, misterè stato riconfermato alla guida della squadra. Questo risultato è il frutto di un percorso esaltante che ha visto la squadra emergere come protagonista, culminato con l’incredibile traguardo della finale play off promozione. La decisione di proseguire con il mister anche per la prossima stagione è stata accolta con entusiasmo da entrambe le parti. Il “Press” Daniele Pirani ha espresso parole di grande stima e riconoscenza per il lavoro svolto: “ha dimostrato una leadership eccezionale e una capacità straordinaria di motivare i giocatori.