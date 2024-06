Sport italiano in lutto morto il portiere Claudio Zaccagnini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Questa mattina è stato trovatonella sua abitazione, 37 anni, exgiallorosso. Lo scorso 4 febbraio era stato coinvolto negli incidenti pre-derby con il Teramo ed era stato arrestato insieme ai tifosi del Giulianova. Da quel momento, gli era stato imposto l’obbligo di dimora. Appena lanciato l’allarme, in mattinata, sul posto sono accorse le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario e sembra che abbia lasciato una lettera. L’ex calciatore, nell’agosto del 2018, aveva ricevuto dall’allora sindaco Francesco Mastromauro una targa di benemerenza a nome della cittadinanza giuliese per essere stato il primo a intervenire, la sera del 7 luglio di quell’anno, per praticare il massaggio cardiaco a un ragazzino folgorato nei pressi del monumento a Vittorio Emanuele II, in piazza della Libertà.