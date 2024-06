Run All Night – Una notte per sopravvivere | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Run All– Unaper: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 3 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All– Unaperdel 2015 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Mike, autista di limousine ed ex pugile professionista, non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Il destino li riunirà quando Mike diverrà involontariamente un testimone scomodo dopo aver assistito ad un omicidio compiuto da Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire.