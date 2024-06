Pensione buone notizie per i nati in questi anni | anticipo di 3 anni per questi fortunati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tantidi lavoro in attesa di raggiungere un traguardo agognato: la. Una pausa nella quale concedersi non solo il meritato riposo, ma soddisfare anche qualche capriccio e magari scegliere di fare un viaggio. Ma più o meno tutti sanno che l’età per raggiungere questo traguardo è fissato sui 67. In quali occasioni è possibile andare inprima dei 67(ilcorrieredellacitta.com)Ma, regole a parte, sono diverse le occasioni nelle quali l’età pensionabile viene anticipata. Volendo rifarci ai dati Istat, infatti, di fatto si va ina 64 e 4 mesi. Almeno questo è quello che risulta nel 2022. Ci sono regole che derogano alla legge Fornero e che permettono, il cosiddetto pre-pensionamento. Andare inprima dei 67nel 2024 Anche nel 2024 c’è la possibilità, per una specifica categoria di lavoratori, di andare inanticipatamente.