Muore un simbolo della storia bianconera lutto nel calcio italiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)un, grande tristezza all’internosocietà che nei prossimi giorni potrebbe passare di mano. Non sono bastati sei risultati positivi nelle ultime sette giornate di campionato per evitare quella che, da mesi, era una retrocessione annunciata. Nel campionato di Serie B che si è da poco concluso l’Ascoli è stata una delle tre squadre, insieme alle neopromosse Lecco e Feralpisalò, a retrocedere direttamente in C. I marchigiani hanno chiuso la regular season al terzultimo posto in classifica, a quota 41 punti. – IlVeggente.it (Lapresse)Gli stessi del Bari, che però ha avuto la meglio grazie al vantaggio negli scontri diretti: i pugliesi alla fine sono riusciti a salvarsi al termine del doppio playout con la Ternana, pareggiando al San Nicola e travolgendo gli umbri al “Liberati”.