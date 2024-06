Milly Carlucci svela due nuovi professionisti del cast di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nikita Perotti e Sophia Berto La famiglia dicon lesi allarga. Per la diciannovesima edizione, in programma su Rai1 il prossimo autunno,ha deciso infatti di arruolare due: i giovani Nikita Perotti e Sophia Berto, vincitori lo scorso anno del torneo dicon Te. A dare l’annuncio ufficiale è statanel corso dell’appuntamento odierno di Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Approfittando della presenza dei due ballerini di Chiavasso, che ballano insieme da circa quattro anni e rappresentano nelle competizioni sportive la Dance ABC Dance ASD della loro cittadina, la conduttrice ha annunciato che i due ventenni “saranno con noi acon le” per la prossima stagione.