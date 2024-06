Migranti | Bonelli ‘135 mln per nave Albania spese superano il miliardo di euro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Leaggiuntive per il Protocollo Italia-suinon finiscono mai. Oggi scopriamo che la ‘consultazione preliminare del mercato’ lanciata dal Viminale per attuare il Protocollo prevede un esborso di ben 13,5 milioni di euro per il solo noleggio di 90 giorni di unacon relativo equipaggio”. Così Angelodi Avs. “Noleggiare un?unità navale per 90 giorni (dal 15 settembre al 15 dicembre) a 13,5 milioni di euro significa che all?anno saranno necessari circa 54 milioni di euro solo per il noleggio di unacon capacità per 300 persone, di cui 100 membri dell?equipaggio. Proiettando questa spesa sui cinque anni del protocollo, si arriva alla cifra astronomica di circa 270 milioni di euro?.