Meteo ultime piogge poi arriva l' estate | ecco quando e dove

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per la giornata di oggi, 3 giugno, la Protezione Civile ha diramato un’allertagialla per rischio temporali in Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Criticità ordinaria per rischio idraulico, invece, in Veneto, in particolare per il "Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, l'Adige-Garda e i monti Lessini, il Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco e il Basso Adige". Da mercoledì in arrivo l’anticiclone africano Scipione, che porterà su tutta la Penisola correnti di aria calda direttamente dal Sahara, garantendo una notevole stabilità atmosferica e un incremento delle temperature. Previsti 34-35°C nelle ore più calde del pomeriggio al Centro-Sud e nelle due Isole Maggiori, mentre al Nord ci saranno 29-32°C nelle aree pianeggianti.