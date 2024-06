Messico la vittoria di Sheinbaum chiude una campagna elettorale marcata dalla violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unache ha compiuto con i pronostici, che allunga di altri 6 anni il dominio del partito Morena in cima alla piramide del potere ine che porta per la prima volta una donna, in 200 anni di storia, alla guida del Paese. Le elezioni più grandi della storia messicana, con 98,5 milioni di persone chiamate ad esercitare il diritto al voto, hanno sancito (questo ci dice il conteggio rapido che ha un 95% di affidabilità) che la nuova presidente(a) si chiama Claudia. Le stime di partecipazione si aggirano intorno al 58% degli aventi diritto: alle 8 ore italiane i dati non lasciavano dubbi. Con una forbice di consensi tra il 58,3% e il 60,7%,supera di 30 punti percentuali la seconda contendente, Xóchitl Gálvez con una forbice di preferenze tra il 26,6% e il 28,6%.