Maratona Comica Italiana Succede anche nelle migliori Famiglie arriva su Sky e NOW

(Di lunedì 3 giugno 2024)in prima TV su Sky l’ultimo successo di Alessandro Siani, in onda lunedì 3 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45su Sky Cinema Collection - Risate all’), streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demandin 4K.Il film, diretto e interpretato da Alessandro Siani - che firmala sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci - è una storia familiare piena di sorprese, contraddizioni e amore che scoppiano a ridosso di due eventi: un matrimonio e un funerale, il tutto vissuto in un’atmosfera tragie irriverente. Nel cast, oltre ad Alessandro Siani nel ruolo di Davide Di Rienzo, troviamo Cristiana Capotondi in quello della sorella, Isabella Di Rienzo, e Dino Abbrescia in quello del fratello, Renzo Di Rienzo; Anna Galiena veste i panni di Mamma Lina e Antonio Catania quelli del misterioso Angelo Cederna.