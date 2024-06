Lucca | Il festival finalmente! Pienone per Clapton entusiasti i commercianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – IlSummerregala un’atmosfera carica di aspettative e fermento. Già nei giorni scorsi le vie del centro storico si sono animate da un vivace via vai di turisti e residenti, pronti ad immergersi anche in serate di musica e divertimento. "Ogni anno ilporta una ventata di aria fresca e un’ondata di persone che animano le strade. - raccontano i dipendenti del ristorante InPasta di Corso Garibaldi -. Per noi è un periodo molto intenso ma anche estremamente gratificante. Lavoriamo tutto l’anno con il turismo, ma è chiaro che mai come in questi mesi il flusso sia intenso". "Il Summer è da sempre il polmone della città, - raccontano Piero e Francesca Maccari della pizzeria Skianto in via Vittorio Veneto - e quest’anno sembra durare molto di più.