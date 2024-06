Lorenzo Marchetti e il Trionfo del Virgo Red Carpet al Radio Zeta Future Hits 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Parata di stelle venerdì 31 maggio, sulRed, l'esclusivo spazio allestito per tutti i cantanti che si sono poi esibiti sul palco del, il Festival della Generazione. La diretta social dell'evento, andata in onda dalle 19.45 su Rtl 102.5 Play, affidata ai conduttori Giulia Sara Salemi e Mario Vai, ha mostrato il viavai di tutti i più grandi artisti del momento. Sono i volti, dei cantanti più amati dai giovani, risaltati, nel loro stile e nel loro look, dai make up artist diCosmetics, con la supervisione del direttore creativo del brand. Quaranta artisti, pronti a salire sul palco per cantare le loro hit hanno sfilato sulRedallestito tra il Centrale e lo stadio Pietrangeli di Tennis.