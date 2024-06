Liste di attesa domani dl e ddl in CdM

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 18.30 Contro led'in CdM, saranno presentati, dal titolare della Salute, Orazio Schillaci,sia un decreto legge con i provvedimenti più urgenti sia un disegno di legge per misure più strutturali. Le misure che il governo ha deciso di mettere in campo per cercare di risolvere l'annoso problema sarebbero oggetto di due distinti provvedimenti. La parte relativa all'urgenza potrebbe riguardare anche le visite nei fine settimana per alleggerire la pressione.