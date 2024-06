La Promessa anticipazioni oggi 3 giugno | Salvador rinuncia all’operazione!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2024) La! Cari appassionati di soap opera, preparatevi a una puntata imperdibile di La, che andrà in onda il 32024 su Canale5. Ledi questa giornata ci rivelano momenti di alta tensione e decisioni difficili che cambieranno le sorti dei nostri personaggi preferiti. Vediamo insieme cosa ci aspetta in questo appuntamento ricco di emozioni. Temptation Island 2024: quando inizia e cosa ci aspetta La: Margarita esausta dalle malefatte di Cruz La puntata del 3inizia con un duro scontro tra Margarita e Cruz. La moglie di Don Fernando non sopporta più le ingerenze della cognata nelle questioni familiari, specialmente per quanto riguarda il matrimonio di Martina.