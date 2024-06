Italia-Turchia | probabili formazioni orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bologna 3 giugno 2024 - I campionati sono definitivamente finiti, la Serie A di quest'anno ha conosciuto la sua graduatoria definitiva dopo l'ultimo recupero tra Atalanta e Fiorentina, così come si è conosciuta la ventesima squadra che parteciperà al prossimo massimo campionatono, con il Venezia ad avere ragione della Cremonese nella finale Playoff di Serie B. Tutte notizie che portano finalmente in primo piano la Nazionalena, pronta a difendere tra due settimane il titolo europeo conquistato a Wembley nel 2021, volando in Germania per UEFA Euro 2024. Per avvicinarsi a questa sfida continentale, Spalletti e i suoi ragazzi dovranno prima superare due step intermedi,affronteranno in amichevole prima laa Bologna e poi la Bosnia-Herzegovina a Empoli.