Ilaria Salis chiuderà la campagna di Verdi-Sinistra in collegamento Fratoianni | Stop all’invio di armi Von der Leyen non è modello

(Di lunedì 3 giugno 2024)ladi Alleanza, giovedì, incon un’iniziativa elettorale a Torino. Ad annunciarlo è il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante un forum dell’agenzia Ansa. Non è chiaro se, ancora ai domiciliari a Budapest, abbia bisogno o già ottenuto un via libera del tribunale. In questi ultimi giorni, dopo l’uscita dal carcere dopo 15 mesi, l’insegnante di Monza – capolista nella circoscrizione Nord Ovest – ha scritto due messaggi sul suo profilo Instagram. L’ultimo oggi: “L’antifascismo sarà sempre la bussola che orienterà il mio agire. La storia e il presente d’Europa parlano chiaro: la battaglia contro l’oppressione e le discriminazioni è la più importante per vivere come persone libere ed uguali”.