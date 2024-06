Il benessere delle galline fa volare il bilancio di Eurovo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) PORTARE SU TUTTE LE TAVOLE i valori dell’uovo, generazione dopo generazione: è questo l’obiettivo del Gruppo– sede a Imola (Bologna) - che nasce dalla volontà di produrre le migliori uova fresche ed ovoprodotti in Europa fondando il proprio percorso sulla competenzapersone, sull’innovazione continua di prodotti, processi e tecnologie, perseguendo una sempre maggiore sostenibilità e unsuperiore per le proprie. Un cammino nato, classicamente, in uno stabile dietro casa nel basso Veneto e poi sviluppatosi fino alla terza generazione che ora conduce una realtà da 1,2 miliardi di ricavi, con 2.000 addetti e 19 stabilimenti in Europa con al “lavoro“ 15 milioni di. Una impresa che è orgogliosamente familiare e tale resterà.