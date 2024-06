I 10 migliori film dello Studio Ghibli non diretti da Hayao Miyazaki in ordine di importanza

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024) I 10nonda, indiLoè stato fondato quasi 40 anni fa ed è stato a lungo tenuto in grande considerazione per ianime che ha prodotto dal 1985 in poi.è il nome più importante associato all’azienda, essendo uno dei suoi co-fondatori e avendo diretto il maggior numero di lungometraggi durante la sua attività, anche se non è l’unico regista a essere dietro aiprodotti dallo. Anche uno degli altri co-fondatori, Isao Takahata, ha giratoper loe ci sono molti altri registi di rilievo, tra cui Goro, figlio di. Idasono tutti fantastici (ovviamente), ma per evidenziare il lavoro degli altri registi, questisono tra iusciti dalloche non hanno avutocome regista (anche se ha avuto crediti di co-scrittura e/o produzione per alcuni di essi).