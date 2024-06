Finale dell’Isola dei Famosi 2024 quando va in onda e chi sono i favoriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) I finalisti dell'Isola deicinque, anzi sei se si tiene in considerazione il coup de theatre, diciamo così, del finalista segreto. A contendersi la vittoria dell'edizione meno vista nella storia del programma del surviving show di Canale 5Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Aras Senol, con il finalista segreto Samuel Peron. Mancano pochissimi giorni alladel surviving show condotto da Vladimir Luxuria. L'ultima puntata del programma andrà ininfatti mercoledì 5 giugno in prima serata su Canale 5. Chi può vincere? I nomi deisempre gli stessi ormai da settimane ed effettivamente il quadro è stato chiaro sin da subito. Ilssimo alla vittoriaè senza dubbio Edoardo Stoppa, che viene dipinto da settimane ormai come una sorta di mix fra Gandhi e Indiana Jones all'interno del gioco.