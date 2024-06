Fermana tra dubbi e debiti I tifosi aspettano risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Che sia questa la settimana decisiva per capire il futuro della? Lo si spera. Da troppo tempo si attende senza poter averedefinitive. Riepilogando, nella scorsa settimana è stato trovato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Dopo mesi di trattative e analisi (l’iter per la pratica era stato avviato molto prima del comunicato dove era stato annunciato dal club), il monte debitorio dellaè passato da due milioni e mezzo di euro a 700mila. Lo sanno anche i muri, ma rimane l’unica cosa su cui concentrarsi. Somma che è diventata meno di un terzo di quella che era in partenza che però va saldata subito, l’obiettivo è farlo entro la fine di questa settimana. L’attuale proprietà, l’amministrazione comunale e l’ex main sponsor Maurizio Vecchiola si sono riuniti più volte per cercare una soluzione.