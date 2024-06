Debiti con il fisco come risolvere una volta per tutte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 3 giugno 2024)colunaper, sanando così la propria posizione: i dettagli per poter pagare agevolmente. Per i motivi più disparati, sono molti i cittadini che hanno dei problemi col, conpiccoli, medi o grandi; che lo si voglia o no, da certi pagamenti non si può proprio scappare e qualora si avesse qualcosa di insoluto ecco arrivare la famigerata cartella esattoriale.col– cityrumors.itFortunatamente però, per i cittadini che per qualche ragione (magari semplicemente perché, in quel momento, non stavano passando un bel periodo a livello economico) hanno dei pagamenti in sospeso, c’è la possibilità di regolarizzare la propria situazione pagando le cartelle esattoriali a rate. Ma quando è possibile richiedere questa opzione?fare per ottenerla e in quante rate si può pagare?le informazioni a riguardo assolutamente da sapere, dei dettagli utilissimi per capre bene la situazione.