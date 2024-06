Collanine Colorate sbarca a Milano l’idea di due giovani imprenditori | Semplicità versatilità e spensieratezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Dalla comunicazione alla creatività, duediventanoe soci creando il brand artigianalee aprono a, in zona Tricolore, il loro primo negozio monomarca, dopo essere presenti da sei mesi in Rinascente. Lorenzo Franchini, 31 anni e Giacomo Giovagnoli, 26 anni, realizzano nell'estate del 2020 il loro sogno, girocolli, fatti a mano, con pietre dure naturali, di fiume e perline in vetro di alta qualità con componentistica in acciaio per renderli duraturi nel tempo e anche resistenti all'acqua. Grande rispetto per l'ambiente con la sostenibilità per la ricerca di materiali, il packaging è plastic- free. Dopo leinfilate con perline, la collezione si è estesa a braccialetti, catenine per occhiali ein argento con pendente.