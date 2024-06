Calciomercato Milan Manchester City su Maignan? Ecco cosa c’è di vero

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 3 giugno 2024), dall’Inghilterra sono sicuri: ilandrà suin caso di partenza di Ederson.cosa c’è di vero Secondo quanto riportato da alcune fonti attendibili della stampa inglese, ilstarebbe pensando al portiere delMike, nel caso in cui l’attuale estremo difensore, Ederson, decidesse di lasciare il club in estate. Il portiere brasiliano, il cui contratto con i Citizens scadrà nel 2026, negli ultimi giorni è, infatti, stato accostato all’Arabia Saudita e sappiamo bene che diversi club asiatici sono disposti a mettere sul tavolo offerte faraoniche.che allora, se Ederson dovesse lasciare la Premier League, ilpunterebbe tutto sul portiere della nazionale francese. Vediamo, però, di capire cosa c’è di vero: in primis bisogna considerare che Mike (il cui contratto scadrà nel 2026 e filtra cauto ottimismo per il rinnovo) ha un prezzo del cartellino alto e la dirigenza del club di via Aldo Rossi non si siederà al tavolo con nessuna squadra se sul piatto non ci saranno almeno 60/70 milioni di euro.