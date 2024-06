Breve storia della promozione del Venezia

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alla fine del 2021 ilha sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e una sottile convinzione di potercela fare. La prima parte di stagione è stata costellata da prestazioni sorprendenti. La vittoria corsara al Castellani contro l’Empoli, il pareggio contro il Cagliari in Sardegna, lo 0-1 al Dall’Ara contro il Bologna. Soprattutto, il Penzo si è trasformato quasi letteralmente in un fortino. Una struttura fatta di tubi innocenti, a bordo laguna, da poco più di diecimila posti. Talmente ai limiti dello spazio fisico in cui sarebbe possibile ospitare uno stadio che il campo è più stretto di quello che teoricamente sarebbe permesso dai regolamenti. Per giocarci c’è bisogno di una deroga. Il Penzo sembra completamente inadeguato per la Serie A e però, proprio per la sua minutezza, si è trasformato in un punto di forza.