A fuoco la discarica nel canneto Tra i detriti anche una bombola

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una colonna di fumo nero, denso. Questo è quanto ieri pomeriggio intorno alle 14.20 ha allarmato i residenti che vivono a ridosso del torrente Ausa, tra via Aldo Moro e la Nuova Circonvallazione, dove appunto un’alta colonna di fumo si è levata da un angolo di canne e sterpaglie in cui era nascosta una piccolaa cielo aperto. A prendere, infatti, sarebbero stati alcuni pneumatici e altri rottami di metallo gettati nelvicino alla Circonvallazione. Lì, per cause ancora in via di accertamento, una scintilla è diventata rogo, cominciando a divorare metri e metri delrisalendo il parco del Marecchia. Immediatamente è scattata l’allarme da parte di alcuni residenti, ammassatisi a decine lungo l’argine per osservare l’incendio divampare.