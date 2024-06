A che punto è la notte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri, Festa della Repubblica, è stata l’occasione per ascoltare alcune riflessioni, anche profonde, sullo stato di salute della festeggiata, l’Italia. Oltre la retorica, inevitabile in giornate come quella del due giugno, sono state diverse, mai troppe, le considerazioni di coloro i quali conoscono bene i fatti di casa Italia. Sono gli stessi che possono spingersi a tanto perchè in grado di “sentire” il polso della situazione lì dove trae origine. Tutto ciò è possibile perché essi, pur con spirito diverso, sono deputati anche a tanto. Ne consegue che, se da una fonte bisogna attingere, tanto vale farlo da quella più qualificata: la Presidenza della Repubblica. È così che, senza indulgere in espressioni che sarebbero potute essere, ora più che mai, interpretate “liberamente”-con la modalità che nella Roma di Cesare sarebbe stata definita “ad sententiam”-il Presidente Sergio Matterella ha parlato.