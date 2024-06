Zampini nel mirino di Treviso e Cremona Forlì prova a rispondere con Monaldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il mercato estivo in serie A2 comincia a muoversi. Sono arrivate le prime ufficialità (Brindisi ha firmato Niccolò De Vico e Andrea Calzavara), le indiscrezioni si rincorrono e anche, messa da parte l’amarezza per l’eliminazione dai playoff, prepara le prime mosse. Approcci e sondaggi in cerca di nuovi innesti, ma anche e soprattutto ‘chiacchiere’ con i protagonisti dell’ultima stagione per conoscere le loro intenzioni e capire se il rapporto potrà proseguire. Il nome su cui sono puntati i riflettori è indubbiamente quello di Federico. Il classe ’99 è stato la grande rivelazione dell’ultima annata, autore di un campionato sopra le righe dopo una carriera costellata da continui infortuni e stop.ha trovato grande continuità nelle prestazioni, al punto da attirare su di sé le attenzioni di diversi club anche dal piano di sopra.