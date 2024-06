Vannacci generale dietro la collina del consenso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Laè quella del, ed il. Chissà se De Gregori, quando scrisse questa canzone pacifista, pensava che potesse essere utilizzata, su un palco leghista, da unin carne ed ossa. È successol’abside del Duomo di Milano, sotto una misericordiosa “Madonnina”, mentre iloggi leghista scandiva “al mio segnale scatenate l’inferno”. Parlava di una guerra finita, questa bellissima canzone, un treno che portava a casa soldati dal fronte, di infermiere con cui fare l’amore, dopo il sangue e la merda della guerra, e di una contadina con cinque figli, venuti al mondo come conigli. Oggi l’Italia, ma l’Europa stessa, è nell’inverno demografico,pensa che sia perché non siamo più cristiani, perché, come dice il Santo Padre, c’è troppa frociaggine, e questo complica la procreazione.