Tutti pazzi e in fila per RiminiWellness

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Rimini, 2 giugno 2024 –continua a macinare presenze. Migliaia di presenze. Di entusiasti amanti dello sport in estasi per i padiglioni della Fiera di Rimini, dove oggi va in scena l’ultima giornata della kermesse del fitness. Una vera e propria "Woodstock del benessere", come l’hanno definita diversi partecipanti inai blocchi degli spazi di Ieg. Fin dalle prime ore del mattino, un corteo variopinto di persone, di ogni età, ha raggiunto la fiera con qualsiasi mezzo: dall’auto alla bici, dal treno agli autobus, a bordo dei mezzi di mobilità sostenibile messi a disposizione dal Comune e persino a piedi. Il risultato è stato stupefacente: nella terza giornata della kermesse, i 28 padiglioni erano letteralmente gremiti, con eventi e seminari formativi ‘sold out’.