Troise è l’allenatore giusto per l’Arezzo Pecchia e Sorbi lanciano il nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Ancora 24 ore e poi Emanuelesi presenterà ufficialmente ad Arezzo svelando quelli che saranno i suoi propositi e il suo manifesto di calcio che vorrà attuare nella sua nuova avventura in amaranto. Nel frattempo il direttore sportivo Nello Cutolo è al lavoro per la definizione dello staff che affiancherà il 45ennenapoletano. Sembra sicuro cheavrà ancora con se il vice Domenico Di Cecco, mentre il resto delle caselle verrà annunciato direttamente domani nel corso della presentazione alla stampa. Sembra destinato a restare il preparatore atletico Maurizio Pecorari, in virtù anche del contratto fino al 2025. Non dovrebbe, invece, far parte delstaff il preparatore dei portieri Massimiliano Magi.