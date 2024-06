Torniamo al sogno europeo Festa della Repubblica il progetto di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) «Siamo in una campagna per le elezioni europee, in fondo questaci ricorda la prima idea di Europa, che immaginava che la sua forza, la forzasua unione, fosse anche la specificità degli Stati nazionali. forse dovremmo tornare a quell'embrione di idea di Europa e di». Così la premier Giorgiaarrivando ai Fori Imperiali per la parata militare per la. «È lanostranostra democrazia. È lanostra unità e del nostro orgoglio». «A chi crede nel valorelibertà, dell'unità nazionale e dell'identità di popolo. Con orgoglio celebriamo oggi i 78 anninascitaitaliana e ne onoriamo storia e tradizioni. Grazie a chi, anche sacrificando la propria vita, ha reso l'Italia la Nazione che è, e a chi ogni giorno, con onore e coraggio, contribuisce a renderla forte, unica e rispettata nel mondo».